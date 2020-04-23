Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Джей энд Ти Банка на уровне «ruВВВ». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при ограниченной эффективности деятельности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза на «негативный» отражает ожидания агентства по снижению рентабельности бизнеса в среднесрочной перспективе на фоне роста стоимости риска ввиду смены фазы экономического цикла и волатильности на финансовых рынках, при этом возможности по наращиванию доходной базы в условиях текущей экономической конъюнктуры ограниченны», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0 = 29,5%, Н1.2 = 26,3% на 1 марта 2020 года) позволяют банку выдерживать обесценение около 49% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств.



Около половины активов представлено вложениями в ценные бумаги, при этом качество портфеля оценивается как умеренно высокое, заключили в «Эксперт РА».