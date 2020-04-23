Рубль продемонстрировал заметное укрепление к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 74,5 рубля, что на 1,41 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 80,56 рубля (минус 1,55 рубля).

С начала дня было проведено порядка 60,7 тыс. сделок с долларом на сумму около 3,2 млрд долларов и почти 7,9 тыс. сделок с евро на 298 млн евро. Диапазоны котировок составляли 74,23—75,4 рубля за доллар и 80,11—82 рубля за евро.



«Весь день поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки, которые к концу дня выросли на 11,5% по марке Brent. Кроме того, ближе к вечеру заметно улучшились общее настроение и аппетит инвесторов к риску. Этому в том числе способствовали сокращение числа заявок на пособие по безработице в США (по сравнению с предыдущей неделей) и одобрение сенатом США законопроекта о выделении 500 миллиардов долларов для помощи бизнесу и здравоохранению. Кроме того, в течение дня рубль, по всей видимости, продолжал получать поддержку от подготовки экспортеров к налоговому периоду», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.