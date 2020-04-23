Пандемия не заставила россиян унывать: 81% счастливы в той или иной степени, при этом 33% считают, что вокруг них больше счастливых людей. Такие данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян представил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

«Как и полгода назад, большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81%, при этом треть выражают крайнюю степень согласия (34%)», — подсчитал ВЦИОМ .

Индекс счастья составил 67 пунктов, оказавшись на три пункта выше по сравнению с ноябрьским опросом, хотя и на восемь пунктов ниже, чем год назад, следует из материалов опроса. Десять лет назад этот показатель составлял 48 пунктов, 30 лет назад — 17 пунктов. Индекс счастья рассчитывается как разница суммы положительных («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определенно нет») на вопрос: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Индикатор может колебаться в диапазоне от минус 100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем более счастливыми ощущают себя россияне.

В ходе опроса 33% респондентов, говоря о своем окружении, указали, что вокруг больше счастливых людей, 46% предположили, что счастливых и несчастных поровну, а 14% говорят, что в их окружении больше несчастных людей. Таким образом, социальный индекс счастья, как и полгода назад, равен 54 пунктам.

Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми, — это наличие семьи (29%), детей (14%), хорошее самочувствие и здоровье близких (25%), хорошая работа (11%), хорошее материальное положение (9%).



Причинами противоположных ощущений названы материальные трудности (11%), плохое положение дел в стране (8%), отсутствие стабильности (7%), безработица и плохое состояние здоровья (по 4%).