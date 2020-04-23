В Санкт-Петербурге задержан бывший менеджер одного из банков, подозреваемый в хищении денежных средств 84-летнего клиента. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками петербургского главка МВД задержан 29-летний бывший менеджер по работе с VIP-клиентами одного из банков.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2015—2020 годов, являясь личным менеджером пожилого мужчины и осуществляя управление его активами (денежными средствами на лицевом счете в банке), злоупотребил доверием потерпевшего и вывел с лицевого счета клиента более 30,359 млн рублей. Деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.