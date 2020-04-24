Банки.ру определил победителя розыгрыша «Выиграй 300 000 рублей за кредит!».

Розыгрыш проводился в период с 5 февраля по 19 марта. В нем участвовали пользователи Банки.ру, которые получили кредит с помощью сервиса «Мастер подбора кредитов».

Приз достается Амангельды Габдрамазановичу Ашенову. Поздравляем победителя!

Проект «Мастер подбора кредитов» был запущен на Банки.ру в конце 2017 года. С помощью персонализированного сервиса потенциальный заемщик может выбрать необходимые банковские продукты с высокой вероятностью одобрения. Подбор осуществляется на основе индивидуального кредитного рейтинга, который рассчитывается бесплатно.



Сервис «Мастер подбора кредитов» помогает найти подходящие потребительский кредит, кредитную карту, ипотечный кредит, автокредит, программу рефинансирования. Получив результаты, клиент может сразу подать онлайн-заявку в банк и узнать его решение. При этом личные данные, собранные системой, не передаются третьим лицам без ведома клиента, а технология передачи информации защищена.

