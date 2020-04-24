В Москве с 1 апреля было зарегистрировано около 60 тыс. заявок на признание граждан безработными, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу департамента труда и соцзащиты населения столицы. Страдают те сферы, альтернатива которым в онлайн уже есть или же в онлайн-формате предоставление услуг невозможно: организация мероприятий, ресторанный, экскурсионный и туристический бизнес, торговля офлайн, салоны красоты и фитнес-клубы, пояснили в пресс-службе.

Московские власти подчеркивают, что уровень безработицы на 20 апреля составляет всего 0,6%. Эксперты не считают эту цифру объективной, так как официальная безработица была и остается показателем, который отражает незначительную часть рынка труда. Она всегда была низкой и даже в самые серьезные кризисы не превышала 3—3,5% по стране. В Москве она была еще ниже. Также есть категория «серой» занятости: люди не устроены на работу, но получают зарплату, отмечают эксперты. Другая категория — люди, которые отправлены в вынужденные отпуска. Они числятся, но у них нет официального основания встать на учет. Наконец, система не видит ИП и самозанятых, рассказали эксперты.

В Нижегородской области за первую неделю апреля количество безработных увеличилось на 342 человека, а общая численность этой категории по области составляет более 8,1 тыс. человек. Значительно возросло количество обращений от граждан, уволенных с предприятий сферы розничной торговли, общественного питания, гостиничного дела. В большей мере также пострадали индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области. В Краснодарском крае рассказали о 36,7 тыс. заявлений от жителей края по поводу содействия в поиске работы. С 1 апреля от граждан Республики Коми получено более 4 тыс. заявлений о признании безработными. Там отметили, что численность этой категории увеличилась на 617 человек с момента введения режима самоизоляции.

​В Москве с начала самоизоляции безработица выросла на 45% Центр занятости не наблюдает сейчас массовых увольнений.

С 9 апреля в России начал действовать новый порядок, позволяющий гражданину подать заявление для постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие в онлайн-режиме через портал «Работа в России». Проблема в том, что людей разделили на две категории: уволенных до 1 марта и после, создав неравные условия для этих групп, рассказал вице-председатель Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Он отметил, что статистика Минтруда не совсем объективна, поскольку фиксирует только тех, кто получает пособия по безработице. Реальное же количество лиц без работы гораздо больше.

Эксперты отмечают, что далеко не все могут воспользоваться мерами помощи безработным, так как многие до сих пор числятся в штате, при этом не получая доход. Также компьютерная грамотность отдельных групп населения далека от уровня среднего пользователя. Это приводит к тому, что многие граждане не имеют возможности подать заявки в онлайн-формате, считают эксперты.