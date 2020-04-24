Ассоциации жилищно-коммунального хозяйства предложили включить в список социально значимых интернет-ресурсов с бесплатным доступом сервисы ЖКХ, использование которых стало критически важным в период самоизоляции. Письмо с такой просьбой, опубликованное в четверг на сайте Национального жилищного конгресса, они направили в Минкомсвязь, Минстрой и Минэнерго.

«В сложившихся условиях, когда потребители вынужденно находятся дома в течение продолжительного времени, использование дистанционных сервисов является жизненно необходимым для большинства россиян, позволяет решать вопросы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг без необходимости выхода на улицу и посещения пунктов очного обслуживания. С учетом изложенного просим рассмотреть возможность включения онлайн-сервисов организаций ЖКХ в перечень социально значимых информационных ресурсов», — говорится в письме.

Его подписали руководители Национального жилищного конгресса, Совета производителей энергии, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний и Ассоциации региональных расчетных центров.

Отмечается, что интернет-сервисы ЖКХ помогают заключать и изменять договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг, передавать показания приборов учета, уточнять баланс, оплачивать счета без комиссии, получать дистанционные консультации специалистов, а также инструкции и справочные материалы, связанные с обеспечением безопасного и комфортного пребывания дома.

Включение онлайн-сервисов оплаты услуг ЖКХ в перечень социально значимых наряду с удобством для граждан будет способствовать укреплению платежной дисциплины потребителей, считают авторы письма.