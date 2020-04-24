Системой выдачи пропусков, которую намерены внедрить в 21 регионе, воспользуется около 10% населения, прогнозирует Минкомсвязь. Граждане смогут оформить пропуск на 12 часов, работодатели — на больший срок, сообщает РБК.

Оформить пропуск можно будет через портал госуслуг, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. На данный момент на нем зарегистрировано около 100 млн учетных записей, из которых примерно 75 млн — это подтвержденные аккаунты. Если у заявителя нет аккаунта на портале, он сможет оформить пропуск через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».

По словам Качанова, формат пропуска будет единообразным для всей страны. Его можно будет предъявить не только в том регионе, где был получен документ. При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей. Степень защищенности портала госуслуг будет увеличена, чтобы избежать проблем, которые наблюдались в первые дни после запуска московской системы выдачи пропусков.

Иностранцы смогут получить пропуск либо через этот портал — для регистрации потребуется иностранный паспорт, российский номер телефона и СНИЛС, — либо через приложение по российскому номеру телефона. На данный момент на портале госуслуг зарегистрировано около 150 тыс. аккаунтов иностранных граждан, отметил замминистра.

Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис требуется эпизодически. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд. СНИЛС потребуется и для оформления пропусков иностранцам, то есть если они не были оформлены в компании должным образом, то получить пропуск не получится, отметил Качанов.