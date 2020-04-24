Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,63% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 583,06 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 1,01% и равнялся 1 088,61 пункта.

В начале дня индекс Мосбиржи удержится в диапазоне 2 550—2 600 пунктов, полагает главный аналитик ПСБ Роман Антонов. По его словам, ситуация на мировых фондовых площадках на утро пятницы складывается умеренно негативной.

«Российский фондовый рынок вчера смог умеренно подрасти, индекс Мосбиржи вплотную приблизился к уровню в 2 600 пунктов и по итогам торгов прибавил 1%. Сегодня индекс Мосбиржи на фоне невыразительной динамики внешних рынков, несмотря на стабилизацию цен на нефть, может отступить от текущих уровней, но удержится в диапазоне 2 550—2 600 пунктов», — комментирует эксперт.

Он замечает, что влияние на рыночный сантимент окажет заседание Банка России, на котором регулятор способен прибегнуть к снижению процентной ставки. По мнению аналитика, вероятным сценарием может стать снижение на 0,5 процентного пункта.