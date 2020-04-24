Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 36 копеек. На 10:10 мск курс доллара понизился на 3 копейки и составил 74,74 рубля, а евро подешевел до 80,19 рубля (минус 44 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу утром российская валюта может дорожать. Если нефть восстановится до 25 долларов, то при растущих фондовых индексах стоит ожидать падения курса доллара до 73,5 рубля. Рубль сейчас комфортно себя чувствует в районе 74 рублей, отметил он.

«Близится время экспирации по марке Brent. Не исключено, что уже в ближайшие дни многие начнут закрывать длинные позиции по нефти, опасаясь «американского сценария», когда перед самой экспирацией WTI ушел к минус 40 долларам за баррель. Поэтому очередного падения нефти глубоко под отметку 20 долларов за баррель исключать нельзя», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.