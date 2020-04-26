Альфа-Банк выстроил полностью безбумажный процесс оформления факторинга в интернет-банке. Клиенту не нужно посещать отделение, встречаться с менеджером или получать доступ к каким-либо дополнительным системам. Он может получить финансирование оборотных средств, не покидая свой интернет-банк, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для этого достаточно подать заявку, загрузить документы, получить решение банка и подписать договор с помощью юридически значимой квалифицированной электронной подписи. Весь процесс от заявки до получения договора происходит в онлайне и занимает не более трех дней. Воспользоваться услугой может любой корпоративный клиент Альфа-Банка», — говорится в релизе.

При этом в отличие от кредитов факторинг помогает ускорить операционный цикл компании за счет ее собственной выручки, которую клиент получает сразу после отгрузки товара или реализации услуги.

«Цифровизация позволяет сделать обмен документами простым и понятным, высвободить время и издержки как на стороне клиента, так и банка. А в текущих условиях безбумажный факторинг дает возможность сотням тысяч компаний профинансировать своих поставщиков и сохранить непрерывную работу бизнеса», — подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.