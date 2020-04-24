Банк «Санкт-Петербург» запустил программу смарт-ипотеки для покупок на вторичном рынке жилья. Теперь банк рассматривает приобретаемый объект без отчета об оценке и других дополнительных документов, нужны только правоустанавливающие документы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Срок рассмотрения — не более двух дней.

Смарт-ипотека распространяется на готовые квартиры в многоквартирных домах, приобретаемые по договору купли-продажи. Минимальный первоначальный взнос составляет 50%, максимальный размер кредита — 7,5 млн рублей для Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области и 3 млн рублей для Калининграда и Новосибирска.

«По программе смарт-ипотеки не требуется отчет об оценке, анализ объекта на соответствие требованиям программы банк проведет сам. На объект не оформляется закладная, поэтому клиент может зарегистрировать сделку электронно через нотариуса. Раскрытие счета эскроу или аккредитива состоится после получения подтверждения государственной регистрации договора. В программе есть все, чтобы клиент мог провести сделку максимально безопасно и комфортно», — говорит заместитель директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.