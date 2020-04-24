Правительство РФ пока не утвердило второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в ТАСС.

«По моей информации, он не утвержден, и что туда войдет конкретно — мы не знаем», — сказал Титов.

МЭР: экономический блок правительства готовит второй пакет мер поддержки для МСП и предприятий По словам первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, принимаемые меры должны быть направлены на недопущение взрывного роста безработицы.

Он добавил, что аппарат бизнес-омбудсмена постоянно формирует и направляет в правительство предложения по поддержке бизнеса в кризисной ситуации. «На первом этапе мы сосредоточили свою поддержку предприятиям малого бизнеса, конечно, поддержке занятости», — отметил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщал, что правительство занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.