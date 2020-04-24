Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили в юридической компании Milton Legal. Там отметили, что инвесторы понесли серьезные убытки из-за неподготовленности Мосбиржи к торговле фьючерсами с отрицательными ценами: «Участники торгов были полностью лишены возможности повлиять на сделку, закрыть позицию или выставить стоп-лосс».

«Биржа подтвердила, что не могла продолжать торги 20 апреля и открыть торги 21 апреля и цена контракта не могла бы опуститься ниже отметки 0,01 пункта. При этом Мосбиржа и брокеры своевременно не предупредили своих клиентов о том, что цена на контракты может опуститься ниже нулевой отметки. Фактически каждый контракт принес держателям таких фьючерсов убыток в размере 46,47 доллара относительно минимальной цены 8,84 доллара, на которой торги были приостановлены», — указала юридическая компания.

По ее данным, пострадавшие инвесторы предпринимали ряд попыток найти общий язык с Мосбиржей и ЦБ, однако получили отказ на все обращения с просьбой признать недействительными результаты спорных торгов.

«Неутешительные итоги переговоров с Московской биржей вынуждают инвесторов подать коллективный иск с требованием признать незаконным завершение контрактов по отрицательной ставке. Кроме этого, инвесторы требуют возместить убытки, которые понесли из-за действий российской торговой площадки. У многих трейдеров с брокерских счетов были списаны все имеющиеся средства, а брокеры обратились с требованием по оплате образовавшихся долгов», — добавили юристы.

«Мосбиржа, безусловно, совершила грубую ошибку, сначала остановив торги, а затем рассчитав цену экспирации по отрицательной цене. Инвесторы никаким образом не могли повлиять на уменьшение убытков, поскольку данная ситуация не имеет аналогов, равно как и существующее программное обеспечение не имеет функционала для торговли по отрицательным ценам. Таким образом, к исполнению данных контрактов может быть применено положение об обстоятельствах непреодолимой силы», — прокомментировал иск партнер Milton Legal Сергей Шакиров, представляющий интересы пострадавших.