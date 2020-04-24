Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в 1 МРОТ на каждого сотрудника, а сами эти выплаты не будут облагаться налогами. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров на брифинге о мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях коронавируса.

«Я прошу налогоплательщиков не спешить. Мы сейчас очень стараемся сделать максимально комфортный инструмент, каким образом эти субсидии будут выплачиваться, для того чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая, я обязуюсь, безусловно, мы этот сервис запустим», — сказал Егоров.

По его словам, выплаты субсидий на заработную плату, которые будут проходить в мае этого года, также не облагаются налогом.

Определить, соответствует ли предприятие критериям для получения господдержки, также можно на официальном сайте налоговой службы.