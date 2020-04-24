Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет иностранным гражданам, работающим в РФ на основании патента, продлевать его, не покидая страну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон касается иностранных граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке. В настоящее время патент выдается на срок от одного до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления, то есть иностранный гражданин может непрерывно работать в России, не выезжая из нее, не более двух лет.

Как отметил ранее первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон разработан в том числе для противодействия распространению коронавируса и создания механизмов по обеспечению безопасности страны в условиях пандемии. «Закон исключает положение, ограничивающее число обращений для переоформления патента, и предоставляет иностранным гражданам, прибывшим в РФ в безвизовом порядке и осуществляющим работу на основании патента, возможность неоднократно переоформлять его без выезда из России», — сказал сенатор.