Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что одной из форм поддержки населения может стать возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

«Одна из таких форм [поддержки], которая даже не требует дополнительных денег со стороны государства, — возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов. То есть не по тем направлениям, которые были строго определены для использования материнского капитала. Это приблизительно сумма в 301 миллиард рублей, и это может оказать содействие тем семьям с детьми, которые являются социальной группой, требующей первоочередной поддержки», — сказал Титов.

Также он предлагает осуществить прямые выплаты гражданам, оценив размер этой поддержки в 1,85 трлн рублей. «Это сегодня по силам нашему государству», — убежден он.

Бизнес-омбудсмен считает, что меры социального характера должны сформировать третий и четвертый пакеты помощи бизнесу и населению, анонсированные правительством РФ.