Ситуация с COVID-19 гораздо хуже, чем со вспышкой свиного гриппа (H1N1) в 2009 году, а экономические последствия для стран могут быть гораздо серьезнее, чем сам коронавирус, когда миллионы людей могут столкнуться с голодом, заявила глава регионального бюро Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по связям и сотрудничеству на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии и Восточной Европе Абир Этефа.

«Я не думаю, что мы когда-либо испытывали такую серьезность ситуации, даже во время H1N1, какую мы видим сегодня. Представители сферы здравоохранения описали ее как беспрецедентную. Тот факт, что большинство стран закрыты, — это что-то совершенно новое для мира. Даже во время H1N1 мы не сталкивались с закрытием аэропортов, границ, абсолютно свободным воздушным пространством, когда никому нельзя въезжать или выезжать из страны», — заявила Этефа.

МВФ: пандемия вызовет значительное увеличение госдолга в странах мира в 2020 году Мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году.

По ее словам, нынешняя ситуация рассматривается как один из самых серьезных кризисов в области здравоохранения в современной истории и сравнивается с пандемией испанского гриппа 1918 года, которая продолжалась в течение двух лет. Этефа добавила, что экономические последствия от пандемии могут быть даже более значительными, чем сам вирус, так как миллионы людей могут встать перед выбором — голод или соблюдение правил изоляции.

«Последствия будут огромными для миллионов людей по всему миру, которые зависят от зарплат, чтобы прокормить семью. Наша задача в том, чтобы повысить осведомленность людей о кризисе и будущем миллионов людей, которые будут им затронуты», — отметила Этефа.