Рабочая группа Совета Федерации по ревизии законодательства рассмотрит вопрос реформирования системы Обязательного медицинского страхования (ОМС) в России с учетом пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24».

«Думаю, нам все-таки надо вернуться [к вопросу работы страховой медицины], на опыте других стран посмотреть их системы здравоохранения, может быть, что-то взять полезное оттуда, но нам есть здесь над чем работать, надо сформировать такое домашнее задание, в том числе и в рамках рабочей группы [Совета Федерации] мы внимательно на это посмотрим», — сказала Матвиенко.

По ее словам, система ОМС в данный момент остается «очень формальной».