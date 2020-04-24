В настоящее время ситуация из-за коронавируса сложнее, чем во время финансового кризиса 2008—2009 годов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.



«Мы с вами (главой «КамАЗа» Сергеем Когогиным. — Прим. ред.), действительно, еще в 2008—2009 годах занимались выходом из кризиса, я помню прекрасно все наши дискуссии, помню те меры, которые мы тогда отработали. По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали, он, если честно, мало чем отличается от того периода. Хотя сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008—2009 годах», — сказал Путин.

По его словам, в те годы был мировой финансовый кризис, а сейчас это пандемия коронавируса, которая существенно ограничивает деловую активность внутри России по целому ряду направлений. «Ситуация в этом смысле даже сложнее», — заключил президент.