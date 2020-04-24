Исследователями Kaspersky ICS CERT в 2019 году были обнаружены 103 новые уязвимости в программном обеспечении (ПО) систем промышленной автоматизации. Число выявленных брешей увеличилось почти на 70% по сравнению с 61 уязвимостью, о которых сообщалось в 2018 году, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Уязвимости были выявлены в наиболее часто используемом в системах автоматизации ПО, промышленного контроля и Интернета вещей. Бреши были зафиксированы в инструментах удаленного администрирования, ПО для резервного копирования, в продуктах Интернета вещей, решениях для «умных» зданий и других промышленных компонентах.

Процент компьютеров в системах промышленной автоматизации в России, на которых были заблокированы вредоносные объекты, во втором полугодии 2019 года составил 43,1%. По сравнению с предыдущим полугодием этот показатель снизился на 2 процентных пункта. Процент компьютеров, на которых были заблокированы программы-вымогатели, в России и во всем мире по итогам за год составил 1%.