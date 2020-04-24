Президент РФ Владимир Путин похвалил политику Банка России по оздоровлению банковского сектора.

«В целом банковский сектор подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно. Между прочим скажу, что это заслуга в значительной степени Центрального банка, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы страны», — сказал глава государства на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

«Было очень много критики в отношении политики Центрального банка, но сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что «это хорошее состояние банковского сектора и его заделы должны быть эффективно использованы для того, чтобы поддержать экономику в целом».