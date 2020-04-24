Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по поддержке автопрома предложил увеличить предельную сумму кредитов для системообразующих предприятий с 1 млрд до 3 млрд рублей.

«Мы пошли сейчас на ограничение: разовый кредит выдается в предельном объеме оборотных средств предприятия, который подсчитан, как выручка минус прибыль минус амортизация. Но исходя из среднемесячного объема за прошлый год — не больше 1 миллиарда рублей, — сказал Белоусов. — Но вчера мы обсуждали с банками, я думаю, что надо нам эту сумму увеличить до 3 миллиардов (рублей). Я уверен, что нам нужно очень быстро внести изменения в постановление правительства, потому что мы видим, что для крупных компаний миллиард существенной роли не сыграет».

Президент с этим согласился и поручил рассмотреть возможность увеличения лимитов, согласовав вопрос с Минфином. «Во всяком случае, коллеги должны знать о том, что мы не просто обсуждаем, мы двигаемся в этом направлении. Мы понимаем, что этот миллиард недостаточен, это все понятно. Из этого миллиарда реальных денег, я уже не помню, сколько там — 30 миллионов или 50 (миллионов рублей), сколько там реально можно использовать. Мы это тоже считаем, считать умеем. Поэтому будем думать над расширением, нужно только согласовать это, естественно, с Минфином, чтобы у нас все ведомства синхронно работали», — сказал Путин.