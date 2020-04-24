Президент РФ Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки Банка России, «заступившись» за его главу Эльвиру Набиуллину. Как сообщает РИА Новости, комментарий прозвучал в ходе совещания по вопросам развития автопрома в ответ на реплику вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 — начала 2014 года.

«Вчера это было 6%, сегодня — 5,5%, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время», — сказал Белоусов.

«Наверное, Эльвира (Набиуллина) сейчас смотрит и думает — вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили, а вы», — пошутил Путин.



«Нет, все отлично, я всецело поддерживаю снижение процентной ставки, всецело поддерживаю», — сказал Белоусов.