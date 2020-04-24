Выплаты в размере 5 тыс. рублей семьям с правом на маткапитал назначены на 1,2 млн детей до трех лет, 1 млн семей уже получили пособие, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков через пресс-службу.

«В Пенсионный фонд поступило почти 2 миллиона заявлений на назначение дополнительной выплаты по 5 тысяч рублей в месяц на детей до трех лет. Первый миллион семей уже получил дополнительные пособия на детей до трех лет. Выплаты назначены более чем на 1,2 миллиона детей в возрасте до трех лет. Семья, имеющая право на материнский капитал, может получить дополнительные средства на каждого ребенка в возрасте до трех лет», — сказал Котяков.

В пресс-службе напомнили, что пособие будет выплачиваться с апреля по июнь.

Семьи, в которых право на маткапитал возникло в этот период, могут обратиться за пособием до 1 октября 2020 года. Семьи смогут получить пособие независимо от того, потратили они маткапитал или нет. По данным министерства, на выплату пособий из федерального бюджета выделено 49,7 млрд рублей.