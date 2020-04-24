Выплаты в размере 5 тыс. рублей семьям с правом на маткапитал назначены на 1,2 млн детей до трех лет, 1 млн семей уже получили пособие, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков через пресс-службу.
«В Пенсионный фонд поступило почти 2 миллиона заявлений на назначение дополнительной выплаты по 5 тысяч рублей в месяц на детей до трех лет. Первый миллион семей уже получил дополнительные пособия на детей до трех лет. Выплаты назначены более чем на 1,2 миллиона детей в возрасте до трех лет. Семья, имеющая право на материнский капитал, может получить дополнительные средства на каждого ребенка в возрасте до трех лет», — сказал Котяков.
В пресс-службе напомнили, что пособие будет выплачиваться с апреля по июнь.
Семьи, в которых право на маткапитал возникло в этот период, могут обратиться за пособием до 1 октября 2020 года. Семьи смогут получить пособие независимо от того, потратили они маткапитал или нет. По данным министерства, на выплату пособий из федерального бюджета выделено 49,7 млрд рублей.
Основной причиной небольшого числа обращений за новым пособием может быть низкая информированность населения.