Финансовый супермаркет Банки.ру в четверг, 14 мая, проведет вебинар на тему «Инвестиционные возможности в период турбулентности» .

Центральный банк опять понизил ключевую ставку: и без того рекордно низкая доходность вкладов упадет еще больше, а потом с них, возможно, придется еще и заплатить налог.

После девальвации ожидаем роста цен – еще один удар по кошельку.

Обсудим:

• как еще повысить доходность сбережений, не подвергая себя излишнему риску?

• стоит ли доверять инвесткомпаниям, утверждающим, что кризис — это лучшее время инвестиций, и если да, то какую сумму?

• как заставить деньги работать, не тратя слишком много сил на то, чтобы следить за ними, и чем это опасно?

• что предлагают инвесткомпании вчерашнему вкладчику? ПИФы и биржевые фонды, структурные продукты, автоследование, доверительное управление и роботы-советники: какие инструменты для пассивного инвестирования подходят именно вам по уровню риска, доходности и сроку вложений?

А также — любые вопросы, которые возникают у вас, уважаемые зрители.

Среди участников вебинара — руководитель управления по работе с ключевыми клиентами «АТОН» Антон Бирюков и управляющий директор по структурным продуктам «БКС Капитала» Франц Хеп.



Модератор — главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко.



Начало вебинара — в четверг, 14 мая, в 16:00 по московскому времени. Участие бесплатное.

Готовьте интересные вопросы и присоединяйтесь!

Ссылка на регистрацию — здесь.