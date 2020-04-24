Президент РФ Владимир Путин предложил направить дополнительно 7 млрд рублей в этом году на поддержку программ льготного кредитования при покупке отечественных автомобилей, передает ТАСС.

«Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома», — сказал Путин в пятницу на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии. Президент напомнил о существовании льготных программ автокредитования, таких как «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

«Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 миллиардов рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан», — заявил президент РФ, подчеркнув, что это увеличит спрос на продукцию российских автозаводов.

Президент поручил правительству подготовить изменения в правовую базу для дистанционного совершения сделок по покупке автомобилей.

«Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей», — заявил глава государства.

«Сейчас компании активно ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса», — констатировал Путин. Среди таковых он назвал «использование современных электронных сервисов, выдачу банковских кредитов, дистанционную покупку жилья, другие форматы, комфортные бизнесу и потребителям». По мнению российского лидера, «нужно не мешать, а, наоборот, быстрее снимать административные барьеры для применения таких новаций, в том числе на автомобильном рынке».

Путин поручил инвентаризировать все национальные проекты и провести предусмотренную ими закупку автомобилей уже в 2020 году.

«Прошу разработать комплекс решений, который позволит существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием. В том числе нужно провести инвентаризацию мероприятий всех национальных проектов, которые предполагают закупку автотехники, и по возможности осуществить такую закупку раньше намеченных сроков, уже в текущем году», — сказал президент.

Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и помощнику президента Максиму Орешкину подготовить совещания по ситуации в транспортной отрасли и в энергетике.

«Я хочу попросить Белоусова Андрея Рэмовича и Орешкина Максима Станиславовича подготовить такое же обсуждение по другим отраслям в ближайшее время, имею в виду прежде всего транспортную отрасль: автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки, авиация, река, море — вот это все нам нужно рассмотреть в комплексе», — сказал Путин. Он добавил, что еще одно совещание должно касаться большой энергетики.

Глава государства отметил, что на совещании по поддержке энергетической отрасли стоит рассмотреть «и нефть, и газ, и уголь, и атомную энергетику, сетевой комплекс обязательно». «Все больше и больше объектов вводится, нам нужно понимать, чтобы вовремя они были подключены к сетям, к энергетике и так далее. Ну и сам комплекс весь, фундаментальный, системообразующий комплекс — нужно понять, что там происходит, и, если есть такая необходимость, внести какие-то коррективы в его работу и поддержать», — заключил российский лидер.

Путин поддержал идею повысить лимиты по займам системообразующим компаниям Андрей Белоусов предложил увеличить предельную сумму кредитов с 1 млрд до 3 млрд рублей.

Президент потребовал принимать решения о возобновлении работы компаний только с учетом динамики ситуации с коронавирусом.

«Посмотрим, что можно будет сделать в ближайшее время с учетом ограничений по борьбе с коронавирусом», — заявил глава государства, говоря о возможностях работы организаций-смежников автомобильной промышленности. Он поручил правительству и губернаторам «принимать выверенные, сбалансированные решения по продолжению или возобновлению работы организаций, естественно, с учетом всех требований безопасности, объективной оценки ситуации в конкретных регионах и муниципалитетах».



Среди шагов, которые нужно реализовать в ближайшее время, Путин в первую очередь назвал «обеспечение стабильной, ритмичной работы по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка: от производства автокомпонентов до розничных продаж автомобилей и их обслуживания». Президент отметил, что обсуждал данную тему на совещании в четверг с представителями банковского сектора, когда прозвучало предложение по сфере продаж.