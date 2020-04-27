Локо-Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить рублевую платиновую карту «Максимальный доход — Банки.ру» платежной системы Masterсard на специальных условиях. На остаток денежных средств будет начисляться доход по повышенной ставке — плюс 0,75 процентного пункта.

Карту можно получить по 30 апреля 2020 года. Доставка карты безопасна: представитель банка приедет к вам в защитной маске.

Для получения максимального дохода (7,25% годовых) клиенту необходимо выполнить два условия: поддерживать остаток на счете в размере не менее 100 тыс. рублей, а также ежемесячно совершать покупки и платежи на сумму от 100 тыс. рублей. Если карта оформляется не в Москве или Санкт-Петербурге, порог составит 60 тыс. рублей в обоих случаях.

Ставка 6,25% годовых применяется при одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в «Локо-Онлайн») от 40 тыс. рублей. Если выполнено только одно условие, доход по карте будет рассчитываться исходя из 3,5% годовых.

«При расчете оборота по карте банк учитывает платежи, совершенные через интернет-банк, увеличивая их сумму в два раза. Например, оплата коммунальных услуг на сумму 10 тыс. рублей и услуг мобильной связи на 1 тыс. рублей будут засчитаны банком как 20 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно. Также в расчет оборота попадают все операции в пользу юридических лиц и госорганов», — прокомментировала эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.

Обслуживание карты будет бесплатным в первый месяц, далее — при ежедневном остатке на счете и сумме покупок от 40 тыс. рублей в месяц. В противном случае ежемесячная плата составит 699 рублей при оформлении карты в Москве и Санкт-Петербурге и 499 рублей — в регионах.

Держатели карты также получают кешбэк — 0,5% от суммы любых покупок и до 30% за покупки в интернет-магазинах — партнерах банка.

Клиентам бесплатно предоставляются СМС-информирование, до трех дополнительных карт и возможность бесконтактной оплаты покупок (PayPass). Безопасность платежей через Интернет обеспечивает технология 3D-Secure.