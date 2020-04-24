Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения партии, касающиеся дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

«Среди предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства — изменение механизмов отнесения субъектов предпринимательской деятельности к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, расширение перечня таких отраслей экономики, распространение налоговых каникул не только на субъекты МСП, но и на все предприятия из пострадавших от пандемии отраслей и другие меры», — уточняют в партии.

Наиболее пострадавшим от пандемии социально ориентированным НКО предлагается предоставить финансовую поддержку на выплату зарплат и предусмотреть льготные кредиты под 0% на эти цели, разрешить отсрочку уплаты всех видов налогов (за исключением НДС), ограничить размер эквайринговых комиссий для онлайн-пожертвований в благотворительные фонды на уровне не более 1%.

«Прошу вас рассмотреть и по возможности учесть в работе правительства РФ по подготовке дополнительных мер поддержки как малых и средних предприятий, так и социально ориентированных некоммерческих организаций предлагаемый партией «Единая Россия» комплекс мер», — говорится в обращении Медведева к премьеру.