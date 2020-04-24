В Госдуму внесен законопроект, позволяющий учитывать обязательства перед РФ в составе основного капитала Сбербанка и ВЭБа. Об этом сообщили в Ассоциации банков России.

«Группой парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесен законопроект № 947862-7, предусматривающий возможность отнесения обязательств перед Российской Федерацией в состав источников основного капитала ПАО «Сбербанк» и «ВЭБ.РФ» после принятия правительством РФ в казну РФ передаваемых Банком России прав требования к этим финансовым организациям», — указано в релизе.

Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Анатолий Аксаков отметил, что действующей редакцией закона предусмотрено право правительства РФ принять в казну передаваемые Банком России права требования к Сбербанку и ВЭБу, однако правовые основания изменять условия соответствующих договоров по переданным в казну правам требования у правительства РФ отсутствуют.

В целях оказания поддержки указанным системообразующим институтам, по его словам, необходимо создание законодательной нормы о возможности внесения в договоры изменений, позволяющих отнести соответствующие обязательства перед Российской Федерацией в состав источников основного капитала Сбербанка и ВЭБа.

В настоящее время субординированный кредит Банка России, предоставленный Сбербанку, учитывается в основном капитале кредитной организации на основании ожидания переоформления его условий в соответствии с базельскими требованиями после его передачи в казну РФ.

«Исключение данного кредита из расчета собственного капитала в условиях волатильности на финансовых рынках может привести к нарушению нормативов достаточности капитала и окажет сдерживающее влияние на кредитную активность банка. В этой связи предлагается предусмотреть возможность заключения соглашения с ПАО «Сбербанк» об изменении условий договоров субординированного кредита в целях создания правовых оснований для включения указанного субординированного кредита в состав источников основного капитала ПАО «Сбербанк», — поясняют авторы законопроекта.



Аналогичным образом предполагается предусмотреть возможность для включения депозита в ВЭБе в состав источников его капитала после заключения договора о передаче данных прав требования в казну Российской Федерации. Включение данных обязательств в состав источников основного капитала обеспечит возможность расширения кредитного портфеля ВЭБа дополнительно примерно на 3 трлн рублей, указывают законодатели.