Президент РФ Владимир Путин предложил выделить 2,5 млрд рублей на реализацию программы льготного лизинга для каршеринговых компаний, передает ТАСС.

На совещании в пятницу по поддержке автопрома в условиях пандемии он отметил, что в последние годы каршеринговые услуги получили активное развитие.

«Чтобы такие компании могли не только пройти сегодняшний непростой период, но и расширить, обновить свой автопарк, повысить доступность услуг для граждан в регионах, предлагаю для них также предусмотреть льготные лизинговые механизмы и выделить на эти цели 2,5 миллиарда рублей», — сказал Путин.

По его словам, объем программы льготного автолизинга необходимо увеличить на 6 млрд рублей.



«Предлагаю также расширить программы льготного лизинга автомобильной техники, грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, которые востребованы в малом и среднем бизнесе, на селе, а именно — дополнительно направить 6 миллиардов рублей на такие программы, как «Льготный автолизинг», «Российский тягач», «Свое дело», которые также предполагают скидку покупателю по авансовым платежам», — указал глава государства.