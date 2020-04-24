Экономика РФ теряет около 100 млрд рублей ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день, и это очень большие потери», — сообщил он.

Министр прогнозирует, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить до 5% ВВП. «Надо понимать, что порядка 5%, 4,5—5% будет дефицит федерального бюджета, который по большому счету мы будем закрывать за счет накопленных резервов, за счет заимствований», — сказал он.

Решетников подчеркнул, что правительство выполнит все социальные обязательства перед населением, несмотря на колебания цены на нефть. Меры, принятые в России для поддержки экономики в условиях пандемии, сопоставимы со среднеевропейским уровнем, отметил министр.



«В фокусе внимания всех органов власти, правительства РФ является реализация тех мер, тех поручений, которые президентом сейчас даны по стабилизации ситуации. <...> Главное, в чем могут быть абсолютно уверены жители страны, — что все социальные выплаты, все обязательства государства будут выполняться вне зависимости от того, какая цена на нефть будет складываться, — указал он. — Наши параметры (резервы и ресурсы РФ. — Прим. ТАСС) сопоставимы со среднеевропейскими уровнями».