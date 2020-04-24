Сбербанк фиксирует с начала вспышки коронавируса в России рост числа случаев мошенничества, особенно телефонного, как минимум на 30%. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в пятницу заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов в интервью радио «Эхо Москвы».



«К сожалению, тема кибермошенничества сегодня в условиях борьбы с коронавирусом становится актуальной. Мы вынуждены констатировать, что количество случаев мошенничества выросло за последние, может быть, месяца полтора, и рост такого мошенничества, особенно телефонного мошенничества, мы оцениваем уже в плюс 30% как минимум», — сказал он.

По его словам, мошенники часто предлагают бесплатную доставку еды, маски, а также выплаты и компенсации из-за режима самоизоляции.

Кузнецов подчеркнул, что в Сбербанке внимательно следят за ситуацией и стараются предотвратить преступления. «Примерно 97% всех попыток, которые делают эти телефонные мошенники, мы обнаруживаем и их не допускаем», — уточнил он.



Ранее власти Москвы предупредили горожан о новых способах мошенничества в период распространения коронавируса. Так, речь идет о рассылке СМС с требованием оплатить штраф за нарушение карантина или режима самоизоляции, а также о распространении недостоверной информации о выплатах в связи с пандемией.

