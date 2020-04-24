Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Приморье» на уровне «ruB+» и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный», следует из релиза агентства.

«Изменение прогноза по рейтингу на «негативный» связано с появлением значительных рисков на фоне пандемии, которые окажут негативное влияние на качество кредитного портфеля банка, и, как следствие, на буфер капитала и рентабельность, а также с ухудшением позиции банка по ликвидности. Реализация негативного прогноза во многом будет зависеть от длительности периода низкой экономической активности. Кроме того, влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, невысокие оценки достаточности капитала и качества активов, приемлемая ликвидная позиция, а также слабая оценка корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основная часть активов банка (41% на 1 марта 2020 года) приходится на портфель ценных бумаг высокого кредитного качества, который более чем на 60% представлен ценными бумагами иностранных эмитентов. При этом у банка сохраняется высокая зависимость от средств физических лиц как основного источника фондирования (на 1 марта 2020-го средства физлиц и индивидуальных предпринимателей формировали 80% привлеченных средств), заключили в «Эксперт РА».