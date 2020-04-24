Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект об очередном пакете мер объемом почти 500 млрд долларов, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Это замечательно для малого бизнеса и для рабочих», — приводит слова американского лидера на церемонии подписания пресс-пул президента.

Ранее законопроект поддержали обе палаты конгресса США. Законопроектом предусмотрено выделение более чем 300 млрд долларов на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, что они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее конгресс уже выделял на эту программу 350 млрд долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение еще 60 млрд долларов в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предполагается направить 75 млрд больницам и 25 млрд — на программу тестов для выявления коронавируса.



Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более 2 трлн долларов был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации 8,3 млрд долларов для сдерживания пандемии.

