Недельный рост потребительских цен пока еще остается повышенным, констатирует ЦБ в очередном выпуске выходящего еженедельно аналитического обзора «Финансовый пульс» .

«На третьей неделе апреля рост потребительских цен сохранился на повышенном уровне (плюс 0,19% с 14 по 20 апреля) из-за сохраняющегося действия временных проинфляционных факторов, в частности ослабления рубля и запаздывающего влияния повышения спроса на товары первой необходимости в середине марта. При этом цены на ряд категорий товаров стабилизировались или начали снижаться, что может отражать сжатие потребительского спроса. Оценка инфляции в годовом выражении повысилась до 3—3,1%, приближаясь к цели», — отмечается в обзоре.

Банк России не исключает роста инфляции до 4,8% по итогам года Согласно предыдущему среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2020 года должна была находиться в диапазоне 3,5—4%.

По опросам Банка России, доля предприятий, сталкивающихся с повышением цен на сырье и комплектующие, немного снизилась, но осталась близкой к 50%. Небольшому улучшению ситуации могли способствовать стабилизация курса рубля и некоторое снижение перебоев с поставками.



«Постепенное затухание эффекта переноса от ослабления рубля в сочетании с возрастающим дезинфляционным давлением из-за спросовых ограничений приведет к стабилизации инфляции, а затем к ее замедлению», — полагают в Центробанке.