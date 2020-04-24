Обвиняемая по уголовному делу о мошенничестве в отношении лизинговой компании на сумму свыше 30 млн рублей предстанет перед судом. Об этом сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Юлии Морозовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с августа 2012 года по апрель 2013-го Морозова, действуя совместно с другими участниками организованной группы, под видом заключения с агропромышленной лизинговой компанией «Росагролизинг» договора финансовой аренды (лизинга) на поставку сельскохозяйственного оборудования совершила хищение денежных средств компании в сумме свыше 30 млн рублей.

«Следствием установлено имущество обвиняемых; в целях обеспечения исполнения последующего приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий на него наложен арест», — указано в релизе.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении других фигурантов продолжается.

