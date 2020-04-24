По состоянию на 23 апреля банки получили от субъектов МСП более 12 тыс. обращений за кредитами на зарплату, из них одобрено около половины. Такие данные приводит в очередном выпуске выходящего еженедельно аналитического обзора «Финансовый пульс» Центробанк, который проводит ежедневный мониторинг реализации государственной программы «Кредиты на выплату заработной платы».

По состоянию на 23 апреля 2020 года в программе участвуют 20 банков.

Как следует из обзора, в рамках программы уже предоставлено чуть более 3 тыс. кредитов на сумму около 10 млрд рублей.

«Ряд кредитных организаций уже начали работу с обращениями среднего и крупного бизнеса, не дожидаясь изменений в соответствующем постановлении правительства Российской Федерации № 422 от 2 апреля 2020 года», — указывают в ЦБ.



В числе прочего в обзоре представлены сведения о реструктуризации кредитов МСП. В этой связи, в частности, сообщается, что «за последнюю неделю доля положительных решений банков в отношении реструктуризации задолженности и выдачи новых кредитов заметно возросла (с 35% до 55% удовлетворенных запросов на реструктуризацию и с 12% до 16% — на новые кредиты)».