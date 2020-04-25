Правительство России одобрило проект закона, запрещающего блокировать счета в банках без объяснения причин принятия такого решения.

Документ будет внесен в Госдуму.

На прошедшем в четверг заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что сейчас банк имеет право отказаться выполнять распоряжения клиента и даже заблокировать его счет, если у клиента не хватает какого-либо документа, подтверждающего его добросовестность. Премьер добавил, что банк вправе делать это без объяснения причин.

По его словам, обсуждаемый законопроект запрещает банкам без объяснения причин расторгать договор или отказываться от совершения операций по указанию клиента. Банк сможет отказаться от совершения операции только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.