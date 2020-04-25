Кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия-1».

«Реструктуризация кредитов для физических лиц пользуется огромной популярностью, и у нас уже сотни тысяч заявок на реструктуризацию. <...> Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по ипотечным кредитам, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера. В целом мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 миллиардов рублей», — отметил Греф.

Глава госбанка также сообщил, что спрос на реструктуризацию кредитов малым и средним предприятиям высок. «Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0%, мы одобрили уже более пяти тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более 50 тысячам предпринимателей. И уже выдано более 1,5 тысячи кредитов», — отметил он.