Минфин не видит существенного риска выхода инфляции в России за плановый показатель в 4% в 2020 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В связи со снижением цен на энергоресурсы и сокращением потока валюты в нашу страну, конечно, произошло ослабление курса рубля, есть тенденция к увеличению цен в первую очередь на импортные товары. И соответствующему увеличению цен на сопутствующие товары российских производителей. Сегодня большая часть людей находится дома, работает удаленно. Меньше тратят, меньше ходят в магазины за покупками. И это снижение потребительского спроса тоже влияет на потребительские цены — в сторону снижения. Поэтому мы не видим существенных рисков выхода за наши плановые показатели инфляции. Напомню, что наш целевой показатель, целевой ориентир инфляции составляет 4%, и мы считаем, что инфляция не выйдет за эти пределы», — сказал Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия-1».