Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты гражданам на период коронавируса или выдавать россиянам продовольственные наборы.

«Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Сейчас надо на это (преодоление коронавируса. — Прим. ред.) бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты», — сказал Кудрин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, пандемия в конце концов будет пройдена в лучшем или худшем варианте, экономика восстановится и вернется к обычной жизни, но сейчас важно помочь гражданам и бизнесу пройти ее пик.