Российская экономика подошла к кризису гораздо более подготовленной, чем другие страны, но остаться островком стабильности в такой ситуации невозможно. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия-1».

«Российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно», — заявил Орешкин.

Помощник президента также отметил, что главное — сохранить как можно больше компаний, как можно больше бизнесов, рабочих коллективов, чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться к более или менее нормальному образу жизни и нормальной работе.