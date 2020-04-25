Воздействие пандемии коронавируса на отдельные предприятия или целые отрасли будет хуже, чем в мировой кризис 2008 года, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В эфире телеканала «Россия-1» он сказал, что сравнение текущей ситуации с кризисом 2008-го напрашивается.

«Но с точки зрения негативного воздействия на отдельные предприятия или целые отрасли он (коронавирус. — Прим. ред.) будет хуже. Потому что появляется такая яма, в какой-то период, когда нет спроса совсем. Такого не было. И в этот момент очень много предприятий как раз может распасться, обанкротиться, остановиться, не быть способными заплатить по своим долгам», — пояснил Кудрин.

По его словам, падение ВВП РФ в 2020 году может составить от 6% до 8%. «К сожалению, наша экономика очень сильно зависит от нефти, спрос на нефть сейчас обрушился существенно», — добавил Кудрин.

Спад ВВП России в 2020 году может составить 4—6%, следует из среднесрочного прогноза Банка России. В 2021 году ЦБ ожидает роста ВВП на 2,8—4,8%, в 2022-м — на 1,5—3,5%.