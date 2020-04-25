Банковский сектор РФ по итогам текущего года получит убыток, даже если российская экономика после III квартала начнет расти, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что российские банки в текущем году останутся прибыльными, хотя их комиссионный и процентный доход будет падать.

«Самые большие потери банковского сектора, конечно, будут на следующих этапах, связанных с банкротством клиентов и невозможностью клиентов обслуживать свои долги. В этом году банковский сектор, скорее всего, год в целом закончит с убытком. Это притом, что эта ситуация не продлится очень долго, если мы на вторую часть третьего квартала будем испытывать такой шоковый сценарий, а после этого все-таки начнется подъем», — сказал Греф в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия-1».

Банкир подчеркнул, что в случае если негативные последствия от коронавируса продлятся дольше, то будет еще более сложная ситуация в банковском секторе.

Греф во вторник сообщил, что целому ряду российских банков при сохранении текущих экономических условий до конца года может понадобиться докапитализация, но не Сбербанку.