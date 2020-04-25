Российская экономика готова существовать в режиме ограничений до тех пор, пока это необходимо для сохранения жизни и здоровья граждан, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы готовы к такому развитию событий, к продолжению такой ситуации, сколько это потребует для сохранения здоровья и жизни граждан. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать. Ресурсов у нас достаточно, резервы есть. Российская и мировая экономика столкнулись с новыми, непредсказуемыми ранее вызовами. Очень непростой отрезок времени, в котором мы сейчас, значит, живем, с которым мы работаем, но нам необходимо определить точные направления поддержки людей, точные направления поддержки предпринимателей и всячески постараться минимизировать последствия тех событий, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — сказал Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия-1».

На замещение выпадающих нефтегазовых доходов в текущем году будет потрачено 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Антон Силуанов.

«Да, действительно, мы потратим значительно больше, два триллиона рублей из ФНБ пойдет только на замещение выпадающих нефтегазовых доходов. Кроме того, более триллиона рублей дополнительных средств заимствований пойдет на выпадение ненефтегазовых доходов. Внутри бюджета мы направим около 2,8% дополнительных ресурсов в виде прямой бюджетной помощи на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан, так и для экономики», — сказал Силуанов. Он отметил, что бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом.