Не весь бизнес в России сможет пережить нынешний кризис. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия-1».

«Были кризисы и 2008 года, и 2014 года, хотя это, наверное, первый, с которым вот так масштабно столкнулся особенно малый и средний бизнес. Но жизнь точно продолжится, она изменится, и далеко не весь бизнес сможет, к сожалению, сохраниться, это очевидно», — сказал Решетников. Он также обратил внимание на то, что правительство не может потратить все накопленные резервы в ближайшие два-три месяца, так как затем экономике необходимо будет восстанавливаться, возможно, при невысоких ценах на нефть.

«Восстановление будет поэтапным. Да, велико искушение сейчас все резервы потратить в ближайшие месяц, два, три. Но нам же надо восстанавливаться, а потом нам надо расти, и те же цены на нефть, да и цены на наши основные экспортные продукты могут достаточно длительное время оставаться невысокими», — пояснил он.

Ранее министр заявил, что экономика страны теряет около 100 млрд рублей ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. При этом, как только появится уверенность в готовности системы здравоохранения справляться с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, можно будет планировать постепенное открытие предприятий. Решетников также ранее отмечал, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить 4,5—5% ВВП, он будет покрыт за счет накопленных резервов и заимствований. Общий объем поддержки экономики России министр оценил в 2,8% ВВП.