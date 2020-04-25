Минэкономразвития представит макроэкономический прогноз по ситуации РФ к концу мая, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» министр экономического развития Максим Решетников.

«Мы сейчас смотрим, какая ситуация на рынке нефти, какие оценки доходов. Я думаю, что мы к концу мая сделаем оценки, уже публично прогноз представим. Сейчас мы считаем разные варианты», — сказал Решетников.

Ранее Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях пандемии коронавируса.