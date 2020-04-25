Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в 2020 году можно потратить больше половины Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом он заявил в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия-1».

«Я и в своем выступлении, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, когда будет пик. Потом можно больше занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», — отметил Кудрин, добавив, что это может быть половина или чуть больше половины всех средств ФНБ. По его словам, не страшно, если средств ФНБ хватит на два года, а не на три, как предполагало правительство.

«Потом бюджет спокойно сможет некоторое время заимствовать больше», — полагает глава Счетной палаты. Он добавил, что последствия для бюджетной системы России могут растянуться на два — четыре года.

«Недополучение доходов бюджета оценивается от трех до четырех триллионов рублей. Они будут покрыты частично за счет Фонда национального благосостояния, частично — за счет заимствований на рынках», — сказал Кудрин.

По данным на 1 апреля, ликвидная часть ФНБ составляла 11,1 трлн рублей, или 9,8% ВВП.