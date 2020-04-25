Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить Минэкономразвития 24 млрд рублей из резервного фонда правительства на субсидии банкам для возмещения их выпадающих доходов от кредитования системообразующих предприятий.

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 24 миллиарда рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств», — говорится в документе.